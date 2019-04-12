Google помог раскрыть жуткое убийство: подробности инцидента

Убийство в Николаеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Николаеве произошло жестокое убийство женщины

Убийство в Николаеве произошло в в последний день марта. В полицию поступил звонок от работников местной свалки о том, что в мусоре обнаружены человеческие ноги. Об этом сообщает полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции установили, что погибшей является 56-летняя жительница Николаева. За день до ужасной находки на свалке о ее исчезновении заявил сын погибшей, который написал соответствующее заявление.

На свалке были найдены только ноги женщины и местонахождение других останков полицейским необходимо было установить. Подозрение упало на 35-летнего сына убитой Александра, который является гражданином России, но длительное время находился в Украине и имел вид на жительство.

Убийство в Николаеве (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/)

В полиции выяснили, что в день предполагаемого убийства он брал напрокат автомобиль. А до этого мужчина купил бочку, секатор, нож и другие вещи для сокрытия тела и следов своего преступления.

Позже также выяснилось, что даже в истории его браузеру сохранились интеренет-запросы о том, как избавиться от тела.

Хозяин арендованного авто сообщил, что в машине установлен GPS-трекер, благодаря чему, правоохранителям удалось отследить маршрут машины. Таким образом, стало известно, что мужчина ездил на конец города - полуостров Аляуды, где на берегу Ингула у него была продолжительная стоянка.

Убийство в Николаеве (видео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

3 апреля спасатели достали из реки пластиковую бочку с другими частями тела женщины. Оказалось, что ноги не влезли в бочку и убийца просто их выбросил в мусорный бак. При этом основную часть останков убийца матери утопил в реке на расстоянии более 20 метров от берега.

Оказалось, что у Александра в России серьезные долги и он просил деньги у матери, но женщина ему отказала. Из-за этого между родственниками началась ссора, и он ударил мать топором. Позже он перетащил тело в подвал.

В квартире своей матери Александр нашел 400 евро, 1300 долларов и более 40 тысяч гривен. Этими деньгами он планировал погасить долги.

Центральный суд арестовал мужчину на два месяца без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение за умышленное убийство.

Напомним, что суд в Николаеве поставил точку в громком деле, в котором женщина выбросила своего сына с моста.

Ранее сообщалось о том, что в США мужчина жестоко убил 23-летнюю украинку, которая была его женой.