Гороскоп 2022 для знака Свинья: вас ждут неожиданные перемены в году Тигра

Гороскоп на 2022 год для знака Свинья по восточной (китайской) системе предсказаний расскажет, что важного может поменяться в вашей жизни в эпоху Черного Водяного Тигра.

К знаку Свинья могут отнести себя люди, рожденные в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 годах.

Общая характеристика года для знака

Эксперты говорят, что в 2022 году вас могут настигнуть неожиданные перемены, не всегда самые приятные. Дело в различиях вашего знака со знаком Тигр.

Вас ждут рабочие победы, но важно контролировать свое окружение. Ведь вам могут встретиться люди, которые захотят воспользоваться вашими достижениями, и получить от вас корысть.

Гороскоп 2022 для женщин, рожденных в год Свиньи

Привыкшие к размеренности представительницы знака почувствуют потребность в неожиданных решениях. Это может привести как к повышению в должности, так и к смене места работы.

В материальном плане девушки обретут уверенность и смогут не только не трогать запасы, но и накопить "финансовую подушку".

А вот сфера личных отношений будет не самой удачной. Одинокие представительницы знака будут сомневаться в правильности выбора партнера. Замужние же могут почувствовать усталость от "бытовухи", что повлечет семейные конфликты.

Гороскоп для Свиней-мужчин на 2022 год

У Свиней-мужчин в году Тигра будет масса возможностей для саморазвития и реализации. В работе вам поможет интеллектуальный фундамент.

При этом вам ни в коем случае нельзя показывать свои слабые стороны, а сильные - наоборот - нужно выставлять напоказ. Тогда профессиональный рост неизбежен.

В середине года возможны подработки, поэтому в деньгах вы уж точно не будете нуждаться.

Что касается любовной сферы, то одиноким Свиньям-мужчинам предстоит определиться в своих любовных романах и выбрать ту самую единственную.

А вот семейных представителей знака может ждать пополнение.

Гороскоп Свиньи на 2022 год на здоровье

Для представителей знака очень важно не отдаваться работе на 100%, поскольку это чревато нервными срывами.

Кроме того не исключена вероятность получить проблемы со стороны пищеварительного тракта.

Весной вы можете почувствовать проблемы из-за нехватки витаминов, что негативно отразится на вашем здоровье.

Чтобы весну пережить без проблем со здоровьем, стоит побольше есть овощей и фруктов, белковую пищу и заниматься спортом.