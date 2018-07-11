Оставила в больнице и сбежала: под Киевом горе-мать бросила трехлетнего ребенка

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Ранее женщину задержала полиция в пьяном состоянии

В Вышгороде Киевской области полиция задержала пьяную женщину с маленькой дочкой и отвезла в больницу. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Поступило сообщение, что неизвестная женщина ходит с ребенком по улице в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехали сотрудники полиции, женщина действительно не могла себя назвать", - рассказал старший инспектор Наталья Волуйко.

Видео: сюжет ТСН (youtube.com/ТСН)

Дочку горе-матери зовут Рита. Ей всего три годика. Сейчас она одна находится в больнице. Три дня ищут маму ребенка, но пока это сделать не удалось. За ней может приехать отец, но он живет отдельно от семьи и все еще не появился. К тому же, сделать он это может, только если будет предоставлен акт обследования условий проживания. Об этом сообщила руководитель службы по делам детей и семьи райгосадминистрации Екатерина Грищенко. Девочку могут забрать в детский дом, если отец так и не объявится.

"Ребенок обследуется, но она абсолютно соматически здорова. Привязана она к маме, и когда вспоминает, плачет. Говорит, что хочет к маме", - сказала заместитель главного врача с детства Вышгородской ЦРБ Тамара Макаренко.

За Ритой ухаживают медсестры. Ей выделили кроватку и горшок. Как рассказали в больнице, ребенок очень хорошо развит: умеет считать и знает все цвета. К ней приходила бабушка, но забрать Рита не может, поскольку сделать это, по закону, могут только родители.

Ранее мы писали о том, что 6 июля девочку Риту нашли в селе Демидов Киевской области. Она рассказала некоторые подробности о своей семье.

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