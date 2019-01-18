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Группа "Скрябин" выпустила посмертную песню с вокалом Кузьмы

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 23:46
Группа "Скрябин" выпустила посмертную песню с вокалом Кузьмы
Фото: Униан

Песню удалось сделать благодаря демозаписям Андрея Кузьменко

Сегодня, 18 января, состоялась премьера новой песни группы "Скрябин" с вокалом Андрея Кузьменко, который более известный, как Кузьма. Об этом сообщает "Music in UA".

По словам гитариста коллектива Алексея Зволинского на компьютере Андрея сохранились некоторые аудио и тексты неизданных песен. Собственно, из этого и повилась песня "Солнце вместо шапки".

Песня: YouTube/Скрябин – тема

Зволинський также рассказал, что Кузьма у себя дома делал демозаписи из которых потом создавались песни. При этом один их таких треков оказался очень хорошего качества.

"Хотя часть текста можно услышать в одной из песен ранних альбомов, тот вариант, который мы использовали - рабочий вариант, который Кузьма, похоже, отложил на потом - имеет совсем другое настроение и очень глубокий смысл. Его мы превратили в полноценную песню", - рассказал Зволинский.

Музыканты "Скрябина" использовали голос Кузьмы, создали музыкальную аранжировку и добавили еще один куплет, который напела бэк-вокалистка "Скрябина" Ольга Лизгунова.

"Работать над этой песней было очень необычно. Создавалось впечатление, будто мы снова вместе - ребята играют, Кузьма поет ... я пела и казалось, что все как раньше ... Но одновременно это всколыхнуло печаль. Это настроение, мне кажется, и передался в песне", - отметила Лизгунова.

Напомним, что отец Кузьмы рассказал, как перенесла потерю единственная дочь певца.

Ранее сообщалось, что украинская певица Наталья Могилевская представила новую украиноязычную песню "Personal Jesus", которую посвятила Андрею Кузьменко.

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