Губастик: Лобода шокировала поклонников своей внешностью

Светлану Лободу раскритиковали ее фаны
Светлана Лобода, которая недавно в образе Пугачевой поссорила сеть, показала подписчикам свою новую фотографию, которую выставила на своей странице в Instagram.
"Вечерело…", - подписала фото известная певица, которая сейчас гастролирует по США.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Поклонники Лободы также прокомментировали фото певицы. Многие раскритиковали внешность Лободы. Но были и те, кто в восторге от артистки.
"Ты губастик", - написала пользователь.
"На Пугачеву похожа", - отметил diano4ka2127.
"Утки", - написал opupso1.
"Уродка, не могу смотреть", - отметил пользователь.
"Сама сексуальность", - написала alinavarias.
"Эффектная", - прокомментировала oksi_rustamova
"Желанная девушка", - отметил baurzhandukenov.
"Красивая такая", - написала juli_or_julia.
"Отлично выглядите...5+", - прокомментировала elenaveselova5248.
"Светлана, вы потрясающая", - написал ms.unreal.
"Сногсшибательная", - отметил loboda_favorite.
"Этот взгляд...", - написала h2__lo.
"Красавица", - подчеркнула di.ana009.
"Глядя на тебя, только светлеет на душе", - отметил _vladislav_stalman.
Напомним, что Светлана Лобода разгневала своих фанатов странным внешним видом. Соответствующее фото певица выставила на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось о том, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы. Также у фанатов певицы вызвало удивление странное украшение для ушей.