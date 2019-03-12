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Губастик: Лобода шокировала поклонников своей внешностью

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 16:28
Губастик: Лобода шокировала поклонников своей внешностью
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлану Лободу раскритиковали ее фаны

Светлана Лобода, которая недавно в образе Пугачевой поссорила сеть, показала подписчикам свою новую фотографию, которую выставила на своей странице в Instagram.

"Вечерело…", - подписала фото известная певица, которая сейчас гастролирует по США.

Губастик: Лобода шокировала поклонников своей внешностью

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Поклонники Лободы также прокомментировали фото певицы. Многие раскритиковали внешность Лободы. Но были и те, кто в восторге от артистки.

"Ты губастик", - написала пользователь.

"На Пугачеву похожа", - отметил diano4ka2127.

"Утки", - написал opupso1.

"Уродка, не могу смотреть", - отметил пользователь.

"Сама сексуальность", - написала alinavarias.

"Эффектная", - прокомментировала oksi_rustamova

"Желанная девушка", - отметил baurzhandukenov.

"Красивая такая", - написала juli_or_julia.

"Отлично выглядите...5+", - прокомментировала elenaveselova5248.

"Светлана, вы потрясающая", - написал ms.unreal.

"Сногсшибательная", - отметил loboda_favorite.

"Этот взгляд...", - написала h2__lo.

"Красавица", - подчеркнула di.ana009.

"Глядя на тебя, только светлеет на душе", - отметил _vladislav_stalman.

Напомним, что Светлана Лобода разгневала своих фанатов странным внешним видом. Соответствующее фото певица выставила на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что пользователи высмеяли неудачный снимок Лободы. Также у фанатов певицы вызвало удивление странное украшение для ушей.

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