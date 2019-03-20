Халатность медиков под Житомиром погубила многодетную роженицу с младенцем

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Многодетная мать скончалась во время родов

В городе Черниговка (Житомирская область) произошел неприятный инцидент: по причине халатности врачей погибла роженица с младенцем. Об этом информирует пресс-служба ГУНП Житомирской области.

Халатность врачей затрагивает жизни тысячи людей каждый год, и данная трагедия не обошла стороной и многодетную мать, которая скончалась во время родов, а ее ребенок родился мертвым.

Уточняется, что в местную больницу доставили женщину, беременную четвертым ребенком. Во время родов у нее началось сильное кровотечение, которое привело к смерти.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной гибели женщины стал геморрагический шок. А причиной гибели ребенка - резкое расстройство дыхания из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови и тканях.

Напомним, что женщина умерла во время кесарева сечения под Черниговом. Суд одного из районов Черниговской области вынес приговор горе-медику. Теперь врачу предстоит провести два года в тюрьме.

Напомним, что скандал с врачебной халатностью в Николаевской области, из-за которой пенсионерка потеряла ногу, получил неожиданное продолжение благодаря прокуратуре.

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