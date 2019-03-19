В Харькове запугивали избирателей: за поход на выборы угрожали тюрьмой

Фото: Накрыли колл-центр в Харькове (коллаж РБК-Украина)

Украинцев призывали не идти на выборы президента 31 марта и грозились тюрьмой

Выборы президента Украины все ближе, и состоятся они уже 31 марта 2019 года. Несколько дней назад в СМИ Харькове стала появляться информация о том, что в городе три дня подряд активно работает колл-центр, сотрудники которого якобы звонят украинцам и запугивают в связи с выборами, призывая не идти на участки голосовать.

В Харькове открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщает пресс-служба местной полиции.

О запугивании украинцев сообщила глава гражданской сети "Опора". Она заявила, что украинцам звонили и представлялись от имени этой организации и от Национальной полиции. Но на самом деле "Опора" никаких звонков не проводила и звонить никому в дальнейшем тоже не собирается, заявили в организации.

Во время звонков операторы утверждали, что им известно, что якобы украинцы продавали свои голоса, за что им грозит тюрьма, и поэтому призывали не идти голосовать, ведь на участке обнаружится это нарушение и факт продажи голоса подтвердится.

Глава "Опоры" также добавила, что подобные колл-центры уже обнаружили не только в Харькове, но и в 12 других областях Украины. В то же время в самом Харькове деятельность колл-центра развернуто на целых 85 операторов.

Фото: Украинцев запугивали и призывали не идти на выборы (РБК-Украина)

По этому факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет. На данный момент в полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к совершению такого преступления.

Тем временем в "Опоре" расценивают такие звонки с угрозами украинцам как откровенную манипуляцию, дискредитацию организации и распространение среди граждан паники.

Тем временем стало известно, как будут наказывать за любые нарушения во время выборов президента Украины.

Также сообщалось, что в ЦИК увеличили количество бюллетеней для первого тура выборов президента.