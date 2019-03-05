Под Харьковом таинственной смертью умерла 4-летняя девочка

Коллаж РБК-Украина

Ребенок скончался в присутствии мамы и бабушки

Смерть 4-летней девочки в Люботине (Харьковская область) вызвала неподдельный шок у близких. Есть предположение, что могло стать причиной гибели ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что девочка умерла у себя дома в присутствии мамы и бабушки. Известно, что ребенок был инвалидом с детства. С 14 по 26 февраля она находилась в реанимации с диагнозом хронический отит и менингит.

При предварительном осмотре правоохранители не нашли следов насильственной смерти. Позже экспертиза показала, что ребенок получил тупую травму тела и разрыв печени.

Сотрудники следственно-оперативного отдела открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("Тяжкие телесные повреждения"). На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Днепре по непонятным причинам скончался мужчина в электричке. Отмечается, что мужчина ехал по своим делам, однако внезапно ему стало плохо - он скончался на месте. Со временем это заметили другие пассажиры, но оказывать помощь уже было поздно.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний мужчина.

А также рассказывали о том, что полиция смогла установить личность подростка, которого обнаружили привязанным к мосту в Покровске.