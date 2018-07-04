В Харьковской области на железнодорожной платформе погиб украинский военный

У военного остались двое детей

В Харьковской области во вторник, 3 июля, на железнодорожной станции "Коробочкино" погиб военнослужащий ВСУ. Он был смертельно травмирован во время загрузки бронетехники. Об этом сообщается на странице оперативного командования подразделения "Схід" Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

"Механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Схід", 41-летний старший сержант Александр Скус получил при падении травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в сети.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало нарушение Александром техники безопасности во время проведении работ.

"Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих. Командование оперативного командования "Восток" и воинской части выражает соболезнования семье и близким погибшего. Они не останутся наедине со своим горем, оперативное командование и военная часть оказывают и будут оказывать в дальнейшем родным старшего сержанта Александра Скуса всю возможную поддержку", - написали на странице "Востока".

Погибший жил в селе Бабашка Уманского района Черкасской области. Волонтер Ольга Сытник сообщила в Facebook, что у него остались дочь и сын.

Скриншот поста (facebook.com/Оперативне-командування-Схід-Збройних-Сил-України)

Ранее в сети рассказали о погибшем 22-летнем морпехе.

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