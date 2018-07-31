В Херсоне иностранец напал на четырехлетнюю девочку

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Полиция сообщила, что грабитель совершил еще одно преступление

В Херсоне иностранец снял с ребенка золотые серьги и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации Херсонской полиции.

Преступление произошло в Суворовском районе города Херсона. Гражданин Азербайджана подошел во дворе к четырехлетней девочке и обманом заманил ее в кусты. Там он снял с ребенка золотые серьги, а потом скрылся с места происшествия. Через сутки полицейские смогли идентифицировать преступника и задержать.

"Преступление произошло у подъезда в Суворовском районе. К 4-летней девочке подошел неизвестный мужчина, взял за руку и завел в кусты. Там он снял с нее золотые серьги, после чего скрылся. В течение суток работники Херсонского отдела полиции задержали подозреваемого, которым оказался гражданин Азербайджана", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции сообщили, что гражданин Азербайджана совершил еще одно преступление через несколько часов. Он ограбил мужчину и отобрал у него мобильный телефон.

На данный момент ему выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 УК Украины ("Грабеж")

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет", – сообщили в полиции.

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Видео: РБК-Украина