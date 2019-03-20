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Под Херсоном устроили показательное избиение школьницы: сеть в шоке

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 11:11
Под Херсоном устроили показательное избиение школьницы: сеть в шоке
Избиение девочки (коллаж РБК-Украина)

19-летняя "королева дискотеки" жестоко избила младшую односельчанку

Жестоким избиением школьницы закончилась дискотека в селе Крестовка Чаплынского района Херсонской области.

Как пишет издание "Херсонці", под занавес тусовки в местном заведении 19-летней подвыпившей девице не понравилось, как на нее посмотрела 15-летняя школьница. "Не такой" взгляд односельчанки вывел из себя "королеву дискотеки" и она предложила девочке выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.

Как только они вышли из клуба, старшая девушка набросилась на школьницу и жестоко избила ее. В результате жертва получила сотрясение головного мозга и множественные гематомы. Отметим, что свидетели драки, которых было немало и среди которых были мужчины, никак не реагировали на избиение.

В Чаплынском отделении Нацполиции уже начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней. При этом, говорят правоохранители, 19-летняя хулиганка не признает своей вины и считает расправу над девушкой значительно младше и слабее уроком для школьницы.

"Она не так на меня посмотрела", - пояснила свои действия забияка полицейским.

Тем временем в сети активно комментируют данный инцидент. При этом некоторые считают, что в 15 лет ходить на дискотеки - рано.

  • Почему пропустили несовершеннолетнюю девочку на дискотеку?!
  • А почему малолетка оказалась на дискотеке? Спиртное, сигареты с 21 года, а на дискотеку с 15-ти... В 80-х пускали только с 18 лет. Вновь надо вести этот закон и  проверять паспорта!
  • Какого бы возраста малолетка не была, избивать человека 19-летняя не имела права! А если бы убила?
  • Нормальные девочки дома сидят.
  • Это не "королева дискотеки", а королева коровника, раз так себя ведет.
  • У нас постоянно так было в 90-х. Ужас...
  • Село, дети ходят на дискотеки, как диоды не припаянные.

Под Херсоном устроили показательное избиение школьницы: сеть в шоке

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что в Николаеве у двух школьниц возник конфликт из-за денег, который закончился кровавой дракой.

Жестоко избила подругу: школьницы подрались из-за денег Мы привыкли бить Сашу: детали жуткого избиения школьника в Мариуполе
Новости Украины избиениеХерсонская область
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