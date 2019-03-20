Под Херсоном устроили показательное избиение школьницы: сеть в шоке

19-летняя "королева дискотеки" жестоко избила младшую односельчанку
Жестоким избиением школьницы закончилась дискотека в селе Крестовка Чаплынского района Херсонской области.
Как пишет издание "Херсонці", под занавес тусовки в местном заведении 19-летней подвыпившей девице не понравилось, как на нее посмотрела 15-летняя школьница. "Не такой" взгляд односельчанки вывел из себя "королеву дискотеки" и она предложила девочке выйти на улицу, чтобы выяснить отношения.
Как только они вышли из клуба, старшая девушка набросилась на школьницу и жестоко избила ее. В результате жертва получила сотрясение головного мозга и множественные гематомы. Отметим, что свидетели драки, которых было немало и среди которых были мужчины, никак не реагировали на избиение.
В Чаплынском отделении Нацполиции уже начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней. При этом, говорят правоохранители, 19-летняя хулиганка не признает своей вины и считает расправу над девушкой значительно младше и слабее уроком для школьницы.
"Она не так на меня посмотрела", - пояснила свои действия забияка полицейским.
Тем временем в сети активно комментируют данный инцидент. При этом некоторые считают, что в 15 лет ходить на дискотеки - рано.
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Ранее мы писали о том, что в Николаеве у двух школьниц возник конфликт из-за денег, который закончился кровавой дракой.