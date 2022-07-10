Хлопоты, встречи и переговоры: для кого период с 11 по 17 июля будет очень важным

Гороскоп на середину июля говорит, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет хлопотный период. Будет много встреч, разговоров и поездок.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Овнам необходимо быть предельно внимательными. Вы можете быть обмануты, либо сами будете неправильно воспринимать информацию. Перепроверяйте все, перед принятием решения. На работе у вас все будет по высшему разряду, может даже премия нарисуется.

Телец

Тельцам на этой неделе "зеленый" свет во всем. Если не продвижение по карьерной лестнице, так похвала и протекция от начальства точно гарантирована. Приготовьтесь, на этой неделе будет море контактов, встреч и переговоров.

Близнецы

У Близнецов вопросы будут решаться с переменным успехом: все что связано с юридическими вопросами, обучением, поездками заграницу. Могут возникнуть разногласия с партнерами, не только личными, но и бизнес-партнерами.

Рак

Ракам следует быть более внимательными к своему здоровью. Могут потревожить хронические болезни, аллергия. На этой неделе вам могут прийти довольно нестандартные идеи по решению давно затянувшихся вопросов.

Лев

Львам гарантировано отменное здоровье. Может прийти помощь от тайного поклонника. Неординарный подход к рабочим задачам обеспечит карьерный рост и уважение от начальства.

Дева

Девам придется решать вопросы в рабочем коллективе. Будет возможность выступить как эксперт – консультант в своей сфере. Так же экстренно придется решать вопросы, связанные с взаимодействием с зарубежными компаниями/структурами.

Весы

Весы, кто планировал заниматься темой обучения детей заграницей, успешно решат этот вопрос. Можете со своей половинкой спланировать на ближайшее время совместный отдых. Командировки планировать нежелательно.

Скорпион

Скорпионы будут отстаивать свою справедливость. Но вы снова будете надеяться только на самих себя. Ваша самодисциплина поможет справиться с любыми возникшими вопросами связанные с семьей, домом, Родиной.

Стрелец

Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить в своем графике время для семьи и дома.

Козерог

Козерогам придется решать финансовые вопросы. Эти вопросы могут быть связаны с оплатой лечения или отдыха. Обратитесь за помощью к влиятельным знакомым.

Водолей

Водолеи благодаря своим креативным проектам получат не плохой доход. Ваши проекты будут под протекцией высшего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, так как вам еще с ними придется не один раз сотрудничать.

Рыбы

Представители Рыб будут на этой неделе активны как никогда. Много удачных встреч, контактов. Прислушивайтесь к своей интуиции. Могут быть ссоры с близкими. А вот любимая половинка будет вас поддерживать своей нежностью.