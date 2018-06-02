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Холостяк 8: Рожден разгневал сеть неожиданным признанием (фото)

STYLERLIFE        02.06.2018 - 10:47
Фото: Рожден Ануси, Иванна и Роза Аль-Намри (instagram.com/rozhdenanusi)
Фото: Рожден Ануси, Иванна и Роза Аль-Намри (instagram.com/rozhdenanusi)

Стало известно, как развивались отношения пары после окончания проекта

Победительница проекта "Холостяк" Иванна Гончарук рассказала, как развивались ее отношения с Рожденом Ануси после окончания телепроекта. Об этом она сообщила на пост-шоу проекта под названием "Как выйти замуж".

Так, на ответ ведущей – Розы Аль-Намри, девушка призналась, что сейчас они с Рожденом не пара. Это же подтвердил и сам герой "Холостяка".

По словам Рождена, после окончания проекта, они с каждым днем общались все меньше и меньше, что стало причиной того, что "все постепенно сошло на нет". При этом пара не ссорилась, не выясняла отношения. По словам девушки, их чувства "растворились во времени".

В то же время пользователи сети весьма неоднозначно отреагировали на такое развитие событий.

"Ну как всегда. Сначала весь сезон показывают, как развиваются отношения, влюбляются, а после проекта как ничего и не было. Думаю, у Гали были настоящие чувства", - отметила пользователь "Ketrinbm".

"Это и подтверждает то, что Рожден там был ради пиара. Нужно было интерес женской аудитории повысить", - уверена юзер Алиса Образцова.

"Я разочарована в самом проекте. Все сезоны заканчиваются просто ничем. Так никто и не полюбил, не женился. Какой тогда в нем смысл? А Галя молодец, достойно себя вела", - сказала пользователь "Alya".

Фото: скриншот поста (instagram.com/holostyakstb)

Кстати, украинский певец Рожден Ануси, который в этом году стал главным гером шоу Холостяк 8, прокомментировал свой выбор в финале проекта. Артиста в сети обвиняли в том, что его выбор был по сценарию. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни активно поддерживали финалистку Галину, другие - Иванну. Как стало известно в пятницу, 25 мая, победительницей шоу стала Иванна. После чего те, кто остался недоволен финалом шоу, обрушили на Рождена гневные комментарии.

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Теги: Холостяк, телепроект, ток-шоу
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