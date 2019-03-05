Не хотел отдавать долги: под Сумами мужчина жестоко расправился с приятелем

Коллаж РБК-Украина

Пострадавший скончался от множественных травм

В Путивле (Сумская область) мужчина зверски избил приятеля. Причиной неадекватного поступка стал долг размером в 8 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба полиции.

42-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где ему так и не удалось помочь. Он скончался от многочисленных внутренних травм - ушибов, гематом головного мозга и двусторонних переломов ребер.

Правоохранителям удалось выяснить личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 30-летний житель Путивля. Он признался, что потерпевший задолжал ему 8 тысяч гривен и не хотел отдавать.

Услышав отказ, он стал бить должника палкой. После драки пострадавшему вызвали скорую, однако он отказался от лечения и вернулся домой. На все уговоры тетки обратиться в больницу племянник отвечал, что отлежится дома, однако встать на ноги так и не смог - пострадавший умер.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 121 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия. Подозреваемому по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что бывший МЧСник зверски убил свою семью. На теле убийцы были многочисленные царапины, а также порезы на предплечьях и неглубокие раны на груди, которые, сопротивляясь, нанесла ему супруга.

Мы писали, что 4 марта умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. Друзья рассказывают, что музыкант совершил суицид.