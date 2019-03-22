Хотела, чтобы отпустили домой: школьница умерла посреди урока

Фото: (twitter.com ckonovalov)

Школьница в Крыму умерла из-за отравления непонятными таблетками

Школьница умерла на уроке в одной из школ оккупированного Красноперекопска. Как пишут местные СМИ, причиной смерти девочки стало отравление неизвестным медицинским препаратом.

Известно, что перед началом занятий в школе №4 две подружки 15 и 14 лет приняли какое-то лекарство. Сначала учителя пытались "откачать" школьниц самостоятельно, но потом в районе 10 часов утра все же вызвали скорую.

Девочек тут же отвезли в центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. К сожалению, пятнадцатилетнюю ученицу спасти не удалось – она умерла по прибытию в больницу. Ее 14-летняя подруга находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Выяснить происхождение лекарственного препарата им пока так и не удалось.

Школа, где произошла трагедия (фото: photogoroda.com)

Тем временем жители Красноперекопска в социальных сетях делают свои предположения по поводу трагедии. В частности, некоторые пользователи уверяют, что девочки хотели вместе свести счеты с жизнью и наелись большого количества "Но-шпы".

По данным местных интернет-сообществ, одна девочка приняла таблетки утром, а вторая, которую удалось спасти, перед самым началом уроков.

"Слышала про учениц, мол, экзамены пробные были, они решили успокоительные выпить. Вот это чем и закончилось", - рассказала одна из жительниц Красноперекопска.

Как удалось узнать Styler, девочки накануне нашли просто пустые баночки из-под "Но-шпы".

"Что было в баночках - не понятно. Но у них в рюкзаках нашли еще кучу медицинских препаратов… Нашли девочек в разных туалетах. Одна погибла, вторую удалось спасти, а третья с ними не пошла, не захотела. Девочка говорит, что они хотели, чтобы их отпустили домой. Девчонки выпили по 50 таблеток. Физрука теперь тягают, так как это случилось на его уроке", - рассказал источник.

Школа №4 в Красноперекопске, где произошла трагедия (фото: photogoroda.com)

При этом в сети не исключают, что девочки стали жертвами "Синего кита" - смертельно опасной игры, популярной среди подростков в интернете.

Ранее во Львовской области внезапно скончалась школьница. В день трагедии мама Оли Вашковской отсутствовала дома – ее пригласила к себе в Испанию сестра на несколько дней отдохнуть.

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