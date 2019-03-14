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Хотела поработать няней, а попала в бордель: детали инцидента с несовершеннолетней

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 18:19
Хотела поработать няней, а попала в бордель: детали инцидента с несовершеннолетней
Коллаж РБК-Украина

У подростка забрали документы, деньги и закрыли в арендованной квартире

В Киеве две женщины взяли в плен 15-летнюю девушку и заставили ее оказывать сексуальные услуги. Об этом сообщили в отделе коммуникации прокуратуры Киевской области.

15-летняя девушка из Житомирской области хотела заработать денег и искала работу няни.  Этим воспользовались две взрослые женщины, которые пригласили девушку на работу в Киев. Ей пообещали бесплатное проживание и высокую заработную плату.

"Установлено, что 15-летняя девушка из Житомирской области познакомилась со злоумышленницами в одной из социальных сетей. Узнав, что девушка из многодетной семьи, женщины пообещали ей высокооплачиваемую работу няней в Киеве и бесплатное жилье. Ничего не подозревая, девушка приехала в столицу", - сказано в сообщении.

Когда девушка приехала в Киев, то "работодательницы" забрали у нее документы, деньги и закрыли в арендованной квартире. А потом они начали приводить к ней клиентов для оказания сексуальных услуг. Чтобы девушка не сопротивлялась – к ней применили физическое насилие.

Преступниц задержали сотрудники правоохранительных органов. После тщательного расследования – их отправили под суд. Судьи признали их виновными в совершении преступления и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет для каждой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомире старик изнасиловал 7-летнюю девочку.

А также рассказывали о том, что в Мелитополе родители заморили ребенка голодом.

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