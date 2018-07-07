Хотела вернуть мужа: женщина изрешетила младенца иголками

Жительница Таджикистана воткнула в своего ребенка 10 игл

В Таджикистане молодая женщина воткнула в годовалого сына десять иголок. Женщина сделала это преднамеренно, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.



Ужасный инцидент произошел в кишлаке Сарикишти района Рудаки в 15 километрах южнее Душанбе. По имеющимся данным, женщина исколола младенца для того, чтобы вернуть своего мужа, который отправился на заработки в Россию

По словам пресс-секретаря МВД, младенец получил тяжкий вред здоровью. Ребенок был доставлен в Национальный медицинский центр. Мать щедро изрешетила иглами своего сына. Врачи извлекли их отовсюду: из черепа, нижней части носа, ног, шеи, грудной клетки, и других частей тела.

Некоторые "орудия пытки" вошли очень глубоко под кожу, поэтому за время операции врачи извлекли только шесть из десяти. По словам медиков, иглы находятся в теле ребенка как минимум три месяца.

Против женщины возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный устроил стрельбу из травмата.

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