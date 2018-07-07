Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Хотела вернуть мужа: женщина изрешетила младенца иголками

STYLERLIFE        07.07.2018 - 21:42
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Жительница Таджикистана воткнула в своего ребенка 10 игл

В Таджикистане молодая женщина воткнула в годовалого сына десять иголок. Женщина сделала это преднамеренно, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Ужасный инцидент произошел в кишлаке Сарикишти района Рудаки в 15 километрах южнее Душанбе. По имеющимся данным, женщина исколола младенца для того, чтобы вернуть своего  мужа, который отправился на заработки в Россию

По словам пресс-секретаря МВД, младенец получил тяжкий вред здоровью. Ребенок был доставлен в Национальный медицинский центр. Мать щедро изрешетила иглами своего сына. Врачи извлекли их отовсюду: из черепа, нижней части носа, ног, шеи, грудной клетки, и других частей тела.

Некоторые "орудия пытки" вошли очень глубоко под кожу, поэтому за время операции врачи извлекли только шесть из десяти. По словам медиков, иглы находятся в теле ребенка как минимум три месяца.

Против женщины возбудили уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный устроил стрельбу из травмата.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Нужно лм социализировать ромов?
 

В Николаеве собака вцепилась в лицо четырехлетнему ребенку "Ребенок кричал о помощи, умолял, рыдал": известная телеведущая рассказала о шокирующем случае в больнице
Теги: ребенок, происшествие, Таджикистан
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь