Не хотели вызывать спасателей: неожиданные подробности пожара возле Дарынка

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Пожар, бушевавший 2 февраля в Киеве на складах возле ТЦ Дарынок, стал самым масштабным за минувшие 5 лет. Выгоревшая площадь составила более 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, спасатели столкнулись с рядом трудностей во время тушения пожара, которое затянулось почти на полсуток.

По предварительным данным, причиной возгорания стала халатность владельца помещений. Об этом сообщил РБК-Украина начальник управления по гражданской обороне КГГА Роман Ткачук.

По его словам, проверка противопожарной безопасности на складе последний раз была проведена в 2016 году. Инспекция обнаружила ряд нарушений, и владелец уплатил штраф, но не исправил недочеты в безопасности.

Дмитрий Можевенко, начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Киеве, рассказал, в комментарии изданию Информатор о ряде сложностей, с которыми столкнулись спасатели при ликвидации пожара.

Во-первых, склад был полностью переполнен различными товарами.

Во-вторых, поблизости не было гидрантов, и магистральные линии пришлось тянуть почти на километр. Несколько домов на Троещине отключили от водоснабжения, чтобы увеличить давление воды.

В-третьих, рабочие склада не позвонили спасателям сразу, они пытались потушить возгорание самостоятельно, в результате чего пожар распространился.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Для его ликвидации было задействовано 35 единиц основной и специальной техники, а также 137 человек личного состава. Локализовать пламя удалось спустя 11 часов.

Напомним, недавно в Житомирской области пенсионер, задолжавший коллекторам крупную сумму денег, поджог дом и застрелился на глазах у прибывших спасателей и соседей.

Также мы сообщали, что за первый месяц зимы на пожарах в Украине погибли 275 человек, спасатели ликвидировали почти четыре тысячи пожаров.