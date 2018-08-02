"Хотят замять это дело": в гибели туриста в Лазурном родственники обвиняют полицию

Фото: Погибший Вячеслав Голенко (facebook.com/typical.kherson.city)

На его голове обнаружили огромную гематому

Близкие убитого в Лазурном Херсонской области киевлянина Вячеслава Голенко не верят в официальную версию гибели парня. Об этом передает "Типичный Херсон" в Facebook.

Накануне гибели парень отдыхал в клубе "Апельсин", а затем пропал. Вскоре тело молодого человека нашли на пляже.

"Местная полиция хочет замять это дело по тихой, прошу предайте это разглашению", - пишут в паблике.

Девушка Вячеслава, Оксана Матвиенко рассказала, что по версии полиции он упал, ударился или инсульт. Правоохранители утверждают, что Вячеслав Голенко умер в результате нетравматического субрахноидального кровоизлияния в мозг, но на фото, опубликованных в сети видно огромную гематому на лице.

Фото: facebook.com/typical.kherson.city

"Избито было все тело, и скорее всего проломлен череп, (вскрытие еще не проводили) фотографии в подтверждение", - пишут в "Типичном Херсоне".

Скриншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

Друг погибшего рассказал "Обозревателю" о странном поведении полиции.

"Я сразу сел в машину и поехал в райотдел. Там меня встретил сотрудник полиции, который начал уверять, что Слава наркоман, будто у него изношенное сердце, и еще разный бред говорить. Это при том, что он был спортсменом и наркотиками никогда не увлекался", - говорит он.

Фото: Вячеслав Голенко (facebook.com/typical.kherson.city)

Родные Голенко жалуются, что его тело правоохранители не дают вывезти.

"Хотят, чтоб его увозили уже в закрытом гробу, а это значит никакой повторной экспертизы, и тогда ничего не докажешь", - рассказали родственники погибшего.

Скриншот поста (facebook.com/typical.kherson.city)

Ранее сообщалось, что на пляже в Херсонской области нашли убитым туриста.

Также сообщалось, что в Бердянске убили ветерана АТО и общественного активиста.

Люди тонут молча