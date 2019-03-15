В Запорожье полковника полиции уличили в пьяном ДТП: дело хотят замять

Фото: коллаж РБК-Украина

Авария с участием правоохранителя в сводки не попала

В Запорожье произошло ДТП, виновником которого мог стать заместитель начальника Главного управления НПУ области, однако данных об этом инциденте в полицейскиих сводках нет. В то же время видео аварии с камер наблюдения попало в сеть, а очевидцы и свидетели происшествия опознали в водителе местного высокопоставленного правоохранителя Константина Гребенюка, сообщает местное издание "Наш город".

Отмечается, что полковник полиции за рулем серебристой Toyota Camry был пьян. Его автомобиль на пересечении улицы Украинской и проспекта Соборного врезался в машину перед светофором, которая от удара столкнулась с другой - стоящей впереди.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта вечером.

Фото: Константин Гребенюк (news.mspravka.info)

Гребенюк после аварии вышел из автомобиля и стал что-то оживленно объяснять потерпевшим в ДТП. После этого он решил снять регистрационные номера с Toyota Camry.

По информации местных СМИ, полковник угрозами или уговорами заставит молчать потерпевших. Теперь о случившемся может свидетельствовать лишь ролик, снятый камерой наблюдения, а также фото разбитого авто.

Фото с места ДТП (news.mspravka.info)

Также сообщается, что в декларации Гребенюка вообще нет сведений о наличии какого-либо автомобиля.

Константин Гребенюк был назначен замначальника ГУ Нацполиции Запорожской области в конце января 2018 года. Ранее он работал заместителем начальника Центрального отдела ГУ НПУ в Донецкой области.

Видео: YouTube / Наш Город Мелитополь

Как сообщалось ранее, 4 марта в центре Киева на Печерске водитель автомобиля совершил наезд на полицейского, пытаясь скрыться. Инцидент произошел после того, как патрульные остановили водителя "Жигулей" из-за нарушения правил дорожного движения.

Также мы писали о том, что 2 марта в Броварах Киевской области сотрудник Национальной полиции в нетрезвом состоянии насмерть сбил пешехода.

Напомним, в Тернополе 9 марта произошло ДТП с участием 13-летней девочки, которая в результате аварии получила тяжелые травмы и была госпитализирована.