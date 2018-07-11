"И быстренько уехал": в Киеве водитель маршрутки намеренно разбил девушке зеркало ее авто (фото)

Фото: РБК-Украина

Владелец иномарки пожаловалась на хама

В Киеве водитель маршрутного такси №581 намеренно разбил владельцу легкового автомобиля боковое зеркало. Причиной стало то, что его якобы подрезали. Девушка, которая вероятно была за рулем машины, пожаловалась на автохама и обнародовала его фото. Об инциденте рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Вот это элитное создание в зеленой майке подумало, что я его подрезала, но как истинный джентльмен, он не стал сигналить или что-то в этом роде. Он просто вышел, отбил мне зеркало, сел и уехал. Это норма?" – написала автор публикации.

Фото: Водитель маршрутки (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водитель разбил зеркало чужого авто (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водитель разбил зеркало чужого авто (facebook.com/KyivOperativ)

Детали инцидента рассказали в сообществе "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"На повороте с проспекта Победы на Щербаковского (метро "Нивки"), водитель маршрутки №581 при параллельном движении решил, что его подрезали, и не придумал ничего лучше, чем разбить нам зеркало. И, довольный, быстренько уехал", - рассказали в сети.

"Просим вашего репоста и информационной поддержки. Хочется, чтобы у этого человека пекло при каждом походе в туалет", - отметили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали многие пользователи:

"Обычно зеркала отламывают тем, кто ими не пользуется. Может не так просто "элитное создание" поступил таким образом?".

"К сожалению только этих фото мало для доказательства. Отдельное фото маршрутчика и отдельно разбитое зеркало. Свидетели помогли бы или регистратор".

"Эти уроды сами перестраиваются и не смотрят в зеркало. Раньше им сигналил, а теперь буду так же отбивать зеркала".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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