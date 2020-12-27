ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Инфекционист предупредила украинцев о новых "сюрпризах" коронавируса

Воскресенье 27 декабря 2020 09:32
Инфекционист предупредила украинцев о новых "сюрпризах" коронавируса
Голубовская прокомментировала сроки получения вакцины от коронавирус (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

Появление и распространение COVID-19 еще недостаточно исследованы. Впрочем коронавирусы способны быстро мутировать и становиться опаснее. Поэтому в процессе борьбы с инфекцией людей ждет еще "много сюрпризов".

Как заявила известный инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала NewsOne, в случае инфицирования любой коронавирусной инфекцией организм человека не стойкий. И, сейчас по ее словам, пока неизвестно, как долго будут сохраняться антитела после вакцинации от коронавируса.

"Все равно будут учтены побочные реакции, сюрпризы могут быть разные", – сказала Голубовская.

Кроме того, на вопрос насчет сроков получения Украиной вакцины от коронавируса, инфекционист выразила мнение, что государство находится в аналогичной ситуации со странами Африки к югу от Сахары.

"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки к югу от Сахары будем в таком же положении, пока не поменяется политика государства", – отметила Голубовская.

Напомним, в Минздраве объяснили, кому стоит опасаться повторного заражения коронавирусом.

Также мы ранее перечисляли, каких правил надо придерживаться, чтобы не заразиться COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь пандемиявакцина от коронавирусаКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь