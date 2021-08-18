Иностранцы зарезали и жарили козу посреди львовского парка: украинцы заступаются за "преступников" (фото)
Во Львове в парке "Знесиння" четверо иностранцев убили козу. Мужчины пытались приготовить ее на огне, однако их задержали.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Так, событие произошло сегодня, 18 августа.
Очевидцы вызвали патрульных в городской парк "Знесиння", что возле кладбища. В частности сообщили, что иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в чащу. Как рассказал заявитель, у мужчин в руках были ножи.
По прибытию на место, патрульные немедленно обследовали прилегающую территорию и обнаружили 4 иностранцев, которые на открытом огне жарили козу.
Впоследствии на место происшествия прибыла следственно - оперативная группа Львовского районного управления полиции.
Кроме того, иностранцам в возрасте: 24, 26, 30 и 34 года, грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными совершено группой лиц) УКУ. Или, как дополнили в полиции по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КуоАП.
По словам мужчин, козу они купили в селе возле Львова для собственного потребления. Обстоятельства выясняют следователи.
Во Львове иностранцы в парке зарезали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)
В комментариях пользователи защищают иностранцев и пишут, что мужчины ничего криминального не сделали.
- Может то я не до конца понимаю эту ситуацию с этической стороны, но какая разница между тем, если бы они купили мясо в супермаркете и жарили его. Я помню в детстве в деревне резали свинью, делали свежину, кровянку и закрутки. Сейчас по деревням, уверен, так же режут скот на мясо. В чем принципиальная разница? Что это было на сносе, где нельзя жечь огонь? Формальная юридическая сторона понятна. Но почему тогда убой домашних животных в селах или на фермах не квалифицируется Уголовным кодексом?;
- А в чем проблема? В день сколько тысяч коров, свиней и кур режут по стране. Разница в том, что в парке, а не в конюшне?;
- Странные комментарии. С таким подходом скоро у оперного у ваших детей на глазах начнут животных резать и ритуальные ушибы делать;
- А что они сделали не так? Есть ли свидетельства, что они над ней издевались? У нас не запрещено употребление мяса. Каждый раз как читаю о ваших "деяниях" у меня жесткое желание прекратить платить налоги;
- Патрульная полиция Львовской области извиняюсь, а где правонарушения? Разве в очаге в неподобающем месте, но в заметке об этом речь не идет;
- У меня только вопрос к статье о "жестоком обращении с животными" в этом случае. Что именно подпадает под это?.
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