Искал телефон во время грозы: 18-летнего украинца убила молния

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В Херсонской области от удара молнии погиб человек

В Херсонской области 18-летний парень погиб от удара молнии. Трагедия произошла 11 июля на окраине поселка Белая Криница Великоалександровского района. Парень во время грозы искал потерянный телефон. Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

Мужчина рвал траву в поле вместе с односельчанами. Когда началась гроза, люди побежали домой. Однако парень вернулся на полпути, поскольку потерял телефон. Во время поисков в него попала молния.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь. Однако спасти парня не удалось, медики констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от удара молнии сгорела школа.

Сначала пламя охватило крышу здания, а затем перекинулось на третий этаж. Спасателям удалось ликвидировать пожар только спустя три часа после возгорания. Школу обещают отремонтировать к сентябрю.

Стоит отметить, что после пожара в детском лагере "Виктория", в этой школе прошла внеплановая проверка пожарной безопасности. Известно, что было обнаружено восемь нарушений правил безопасности, в частности - отсутствие громоотвода.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)