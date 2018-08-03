Искали двое суток: в Одесской области в море нашли тело ребенка

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Двое ребят решили вышли в открытую воду на самодельном плоте

В Одесской области на Днестровском лимане двое детей решили уплыть в море на самодельном плоте. В результате трагедии не берег вернулся только один мальчик. Второго разыскивали двое суток. Об этом сообщает ТСН.

Водолазы свернули спасательную операцию на Днестровском лимане, где ранее двое детей вышли на открытую воду.

После двух суток поисков специалисты нашли тело 10-летнего мальчика. Его унесло за несколько десятков километров от места, где он прыгнул в воду.

Видео: В Одесской области утонул ребенок (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Одессе ищут мужчину, которого смыло волной в море.

Отдыхающего смыло с пирса волной во время шторма. Тело мужчины разыскивают третий день. Трагедия произошла в среду, 1 августа, на пляже 10-й станции Фонтана.

Напомним, под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море.

Недавно в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку.

Люди тонут молча (видео: STYLER.rbc.ua)