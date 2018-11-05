В Италии скончался известный актер

Фото: Скорая помощь (diecast43.livejournal.com)

На его счету более 90 ролей

В Риме, Италия после тяжелой и неизлечимой болезни скончался известный итальянский актер Карло Джуффре. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Знаменитому итальянскому актеру Карло Джуффре было 89 лет. Известно, что причиной его смерти стала тяжелая и неизлечимая болезнь.

Фото: Карло Джуффре (facebook.com/NapoliVillage)

Карло Джуффре родился в 1928 году в Неаполе. Актер стал известным после своей первой серьезной работы в фильме "Девушка с пистолетом", который вышел на экраны в 1968 году. Эта кинокартина была номинирована на "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке.

Всего на счету у Карло Джуффре более 90 ролей. Самые известный из них – "Пиноккио", где Джуффре сыграл плотника Джеппетто, "Три колонки в хронике", "Черные тени Везувия", "Я доволен", "Банкир-неудачник", "Спекулянт", "Хватит глазеть", "Не промахнись, Асунта!", "Шестнадцатилетние", "Любовь на четыре сезона", "Итальянские бандиты", "Первая любовь" и другие.

Он работал с такими легендарными артистами как Клаудия Кардинале и Марчелло Мастрояни.

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Видео: РБК-Украина