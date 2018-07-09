Под Ивано-Франковском пьяный рецидивист изнасиловал пенсионерку (фото)

Мужчина был ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений

В Ивано-Франковский области 48-летний мужчина изнасиловал 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранителей вызвала соседка пострадавшей.

"Соседка не могла дозвониться к женщине, поэтому пришла навестить. Зайдя в дом, обнаружила хозяйку избитой и сразу же вызвала медиков и полицию", - рассказали в полиции.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они выяснили, что около часа ночи злоумышленник зашел во двор 75-летней потерпевшей и, разбив окно в комнате, проник в жилой дом.

Фото: Рецидивист изнасиловав пенсионерку (if.npu.gov.ua)

"Находясь в нетрезвом состоянии он, подойдя к женщине, схватил ее руками за шею и начал душить. Затем нанес несколько ударов руками по лицу, чем причинил телесные повреждения, а затем применив физическую силу, вопреки воле потерпевшей, вступил с ней в половую связь", - сказали полицейские.

Женщина сообщила "копам" личность насильника, поскольку знакома с ним.

Насильником оказался 48-летний житель соседнего села, который имел судимость за совершение ряда тяжких преступлений: разбои, кражи с проникновением в жилище и изнасилование.

Злоумышленника задержали, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит очередное заключение на срок от пяти до 10 лет.

Ранее сообщалось, что под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку.

Сообщается, что накануне происшествия девушка отдыхала в компании, где также был насильник. Полиция задержала подозреваемого и заключила его под стражу.

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