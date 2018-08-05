Избиение школьницы в Одессе: виновницам грозит смешное наказание

Иллюстративное фото: драка (facebook.com)

Родителям подростков грозит штраф, но следствие продолжается

Родители девочек, которые в Одессе избили свою сверстницу и сняли это на телефон, оштрафуют на незначительную сумму. Об этом сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает "Украинская Служба Информации".

"В результате инцидента полиция привлекла родителей подростков, избивших сверстницу, к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 51 гривны. Однако расследование ситуации еще продолжается", - сказал он.

Однако, по словам правоохранителя, дети в этом возрасте "уже могут в некотором смысле нести ответственность ".

"Что будет с подростками дальше, решится по результатам следствия. Согласно законодательству Украины, дети старше 12 лет уже могут в некотором смысле нести ответственность за содеянное самостоятельно, вплоть до исправительной колонии, - рассказал Руслан Форостяк", - подчеркнул он.

Напомним, что недавно советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк прокомментировал резонансное избиение девочки.

Следует напомнить, что недавно в Одессе подростки зверски избили девочку.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Одесской области также избили многодетную мать.

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