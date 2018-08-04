"Избил до потери сознания и ограбил": полиция задержала подозреваемого

Фото: (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Нападавшему грозит срок лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества

Инцидент случился 4 августа в Киевском районе Харькова. По сообщению сотрудников правоохранительных органов на улице Цветущей правонарушитель заметил мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и решил его ограбить. Об этом пишет отдел коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области.

Сообщается, что на подозреваемый набросился на жертву и начал бить ее по голове. От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание. Из карманов мужчины нападавший забрал мобильный телефон и попытался скрыться.

Фото: (hk.npu.gov.ua)

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе до выяснения всех обстоятельств. По данному факту Киевский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За преступление нападающему грозит до 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов… Самое ужасное, что в вагоне были и женщины, и дети... Никому не давали выйти", — говорят очевидцы.

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Видео: (video.rbc.ua)