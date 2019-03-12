Изнасилование провизора: новый поворот в деле маньяка из Харькове

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Серийный насильник в Харькове признал свою вину

Маньяк, изнасиловавший девушку-провизора в аптеке в Харькове, сейчас удерживается в следственном изоляторе, а уголовное производство отправили в суд. 45-летнему мужчине грозит срок до 15 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Отметим, что он ранее уже совершал аналогичные преступление четыре раза и был судим в 1991, 1995, 2000 и 2009 годах.

По словам руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, происшествие случилось в конце января. Нетрезвый мужчина учинил ссору с фармацевтом в аптеке. Других посетителей не было. Под предлогом предоставления ему книги жалоб злоумышленник заставил выйти девушку в торговый зал. Потом затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал.

Кроме того, маньяк забрал у потерпевшей мобильный телефон.

После просмотра видеозаписей преступления с камер наблюдения личность преступника была установлена.

Подозреваемого в дерзком преступлении задержали в тот же вечер. Он сопротивлялся работнику полиции. Пытаясь убежать, мужчина нанес милиционеру телесные повреждения и оторвал рукав куртки.

Рецидивисту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 (изнасилование, легкие телесные повреждения, грабеж, сопротивление работнику правоохранительного органа, причинение легких телесных повреждений правоохранителю).

Насильник уже признал свою вину.

Добавим, что у преступника есть жена и двое детей.

Нападение в Харькове на провизора в аптеке (фото: facebook.com)

Как сообщалось ранее, 8 марта в Сумах 16-летний парень напал на 23-летнюю девушку, после чего избил и изнасиловал жертву. Подозреваемого нашли лишь под утро.

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