Известный биофизик жестко раскритиковал лечение коронавируса "Амизоном"

Фото: "Амизон" не прошел нормальных клинических испытаний (из открытых источников)

По мнению специалиста, применять препарат для лечения больных на коронавирус абсолютно бессмысленно

За более чем двадцать лет существования препарата "Амизон" он не прошел нормальных клинических испытаний и не показал вразумительной противовирусной активности нигде и никогда. Поэтому применять его сейчас для лечения больных на коронавирус абсолютно бессмысленно.

Об этом написал в Facebook доктор физико-математических наук по специальности "биофизика", ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины и стипендиат Марии Кюри в Университете Бургонь-Франш-Комте (Франция) Семен Есилевский.

Так он прокомментировал недавнее решение Минздрава о начале клинических испытаний "Амизона" на пациентах, больных коронавирусом.

"По всем признакам это обычный доморощенный фуфломицин. Если нет ни малейших намеков на то, что препарат может быть эффективным против какого-либо вируса в принципе, то на кой… проводить его клинические исследования против COVID-19? Чтобы что?", - заявил ученый.

По его словам, компанией-производителем "Фармак" предпринимаются героические попытки как-то оправдать существование "Амизона". В частности, делаются работы in vitro, которые ничего на самом деле не доказывают, но создают иллюзию изученности.

"В пробирке противовирусную активность оказывает практически что угодно, но 99.99% из этого чего угодно на уровне целого организма потом не работает", - объяснил ученый.

По словам Есилевского, в отношении "Амизона" можно руководствоваться простым эмпирическим правилом: если некий доморощенный препарат существует уже десятилетиями, давно одобрен к применению в местечковых протоколах, но за все это время так и не был по-человечески исследован с публикациями в приличных журналах и с нормальными клиническими испытаниями, то это практически гарантированно фуфломицин.

Напомним, ранее стало известно, что компании "Фармак" удалось добиться решения Минздрава о клинических исследованиях "Амизона" на украинских пациентах, зараженных коронавирусом.

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Автор: Андрей Ярошенко