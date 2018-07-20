Назвал украинцев маньяками: известный российский блогер угодил в "Чистилище"

Кадр из видео (YouTube/Bra2Brad)

30-летний провокатор обвиняется в антиукраинской пропаганде

Популярный российский видеоблогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, который одним из первых в РФ делал юмористические видеообзоры на фильмы и компьютерные игры, попал в базу организации "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Провокатор. Украинофоб. Антиукраинская пропаганда. Российский видеоблогер и стример. Псевдоним - Илья Мэддисон. Дата рождения: 08.03.1988. Место рождения - г. Рига", - сообщили на сайте.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Видео: Мэддисон (YouTube/Зашквар_Ютуба)

По некоторым данным, 21 января 2017 года блогер уехал из России. Накануне 18 января 2017 года чеченский пользователь Умар Саидов опубликовал в Facebook видео из стендап-выступления Мэддисона 2012 года, в котором блогер пошутил про Коран. Саидов назвал шутку Мэддисона недопустимой и призвал всех мужчин-мусульман наказать его. Против Мэддисона развернулась травля в соцсетях, к которой присоединился дагестанский общественный деятель, вице-президент Федерации бокса Дагестана Булач Чанкалаев. Он открыто угрожал блогеру в Facebook и призывал других найти и наказать его. 22 февраля 2017 года Заводской районный суд Грозного (Чеченская республика) признал ролик экстремистским.

Ранее знаменитый диджей угодил в базу "Миротворца".

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