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Извращенцев готовят со школы: украинцы шокированы новым учебником

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 19:40
Извращенцев готовят со школы: украинцы шокированы новым учебником
Учебник по "Основам здоровья" в Украине раскритиковали в сети (коллаж РБК-Украина)

Учебник по "Основам здоровья" в Украине раскритиковали в сети

Учебник по "Основам здоровья" в Украине раскритиковали в сети из-за неправдивых определений виктимности. Мама одного из восьмиклассников в социальной сети Facebook опубликовала несколько страниц из книги "Основы здоровья", на которых определение виктимности производилось по примерам. Согласно утверждениям авторов книги, носка коротких юбок или визит к друзьям во время отсутствия других людей дома – виктимное поведение.

И. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко и С. В. Страшко считают, что яркий макияж, простые прикосновения или поддержание разговора с малознакомыми людьми могут сделать вас жертвой преступления. При этом, авторы учебника рассматривают понятие "виктимность" только в аспекте сексуального насилия. В энциклопедиях понятие "виктимность" определяется как склонность стать жертвой преступления. При этом ученые не ограничиваются одним только представлением о сексуальном насилии.

 

Учебник по "Основам здоровья" в Украине раскритиковали в сети (фото: facebook.com)

В сети считают, что учебник по "Основам здоровья" необходимо сжечь, так как он воспитывает извращенцев:

  • Ужас!!! Кто до этого додумался???
  • Сжечь немедленно!!!
  • Так что, закруглятся с "автостопом"?
  • О мой бог… это прям со школы готовят извращенное представление о мире и виктимблейминге.
  • Отупели вконец.
  • Насчет поведения – вообще огонь.
  • Ну и жесть!
  • П*здец.

Напомним, что ранее во Львове на учителя подали в суд из-за того, что он нашел ошибки в учебнике. Ранее учитель Классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко Сергей Хараху подал жалобу относительно неправдивых фактов в новом учебнике.

Также РБК-Украина сообщало, что украинским школьникам будут выдавать документ об окончании начальной школы. Украинские школьники отныне будут получать после 4-го класса - свидетельство о получении начального образования; после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

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