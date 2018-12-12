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"Как это забыть?": в сети высмеяли "почтовый" указ Порошенко

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 11:00
"Как это забыть?": в сети высмеяли "почтовый" указ Порошенко
Фото: Коллаж РБК-Украина

Президент приказал прекратить увольнения почтальонов

Президент Украины Петр Порошенко приказал прекратить увольнения почтальонов, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Соответствующий пост президент опубликовал на своей странице в Twitter.

"Приказываю прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день 500 млн грн позволят обеспечить и соответствующее повышение заработной платы, и защитить почтальонов. Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно для пожилого человека - это единственная связь с миром", - указано в посте.

&quot;Как это забыть?&quot;: в сети высмеяли &quot;почтовый&quot; указ ПорошенкоСкриншот поста: (twitter.com/poroshenko)

Пользователи отреагировали неоднозначно на заявление Порошенко, однако большинству указ президента показался нелепым:

"Новый менеджмент почты еще не до конца понял, какой электоральный инструмент они возглавили";

"Я думала, это прикол";

"Снег еще не приказали остановить?";

"Бесстрашный и решительный. Мой Президент!";

&quot;Как это забыть?&quot;: в сети высмеяли &quot;почтовый&quot; указ Порошенко

Скриншот комментариев: (facebook.com/grishyn)

Напомним, что Порошенко призвал главу "Укрпочты" пересмотреть свою зарплату.

Ранее Порошенко инициировал компенсацию убытков "Укрпочты" для доставки пенсий. В частности, речь идет о дополнительных 500 млн гривен, хотя эта же сумма заложена в государственный бюджет на 2019 год.

В октябре Смелянский заявлял, что почта может перестать доставлять пенсии с 1 января 2019. По его словам, каждое отделение ежемесячно терпит убытки почти в 3 тыс. гривен, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости. 

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