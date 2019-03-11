ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какой напиток для детей самый полезный: Комаровский дал ответ

STYLERЖизнь    11.03.2019 - 13:04
Какой напиток для детей самый полезный: Комаровский дал ответ
Фото: коллаж РБК-Украина

Доктор Евгений Комаровский дал родителям полезные советы

Доктор Комаровский назвал самый полезный напиток для детей. Известный педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий программы "Школа доктора Комаровского" дал родителям несколько полезных рекомендаций для поддержания здоровья их детей. Видео-урок опубликован в Instagram врача.

Евгений Комаровский подчеркнул, что для здоровья ребенка лучше всего подойдет некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса.

При этом, если малыш уже заболел, что для него самым полезным напитком станет средство для пероральной регидратации.

"Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни", - уточнил педиатр.

Евгений Комаровский акцентировал, что медицина признала воду для детей самым лучшим напитком в безапелляционной форме.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский рассказал, почему уговаривал больных онкологией родителей уехать из Украины.

Также мы писали о том, что перед этим Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа

Напомним, не так давно доктор Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Жила в мусорной берлоге: найдена еще одна девочка-маугли (фото, видео) Не занимайтесь самолечением! Супрун развенчала мифы об опасной болезни
Новости Украины здоровьепреступленияДоктор Комаровский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь