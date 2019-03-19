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Катафалк с детьми: в Крыму похоронили "русскую весну" (фото)

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 17:20
Катафалк с детьми: в Крыму похоронили "русскую весну" (фото)
Коллаж РБК-Украина

В Крыму отпраздновали "русскую весну"

В аннексированном Крыму отпраздновали пятилетие незаконного договора о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Пользователи сети высмеяли украшенный автомобиль, который был очень похож на катафалк.

18 марта 2015 года в составе РФ были образованы Республика Крым и город федерального значения Севастополь. По этому поводу местные власти устроили праздник.

В этот день в Крыму на юбилей референдума прошел автопробег с участием автомобилистов и байкеров. Колонна начала свой заезд из центра Симферополя.

На Сапун-горе к колонне присоединились участники из Севастополя, которые проехали по центру города и финишировали у горы Гасфорта.

Катафалк с детьми: в Крыму похоронили &quot;русскую весну&quot; (фото)

Фото: twitter.com/KrimRt

Стоит отметить, что в автопробеге также взяли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и члены мотоклуба "Ночные Волки".

Кроме того, к этому мероприятию был организован праздничный концерт, на котором выступили Александр Маршал, Глеб Корнилов, Сергей Скачков, группа "Декабрь" и другие.

"Эта земля обильно полита кровью русских солдат, мы никогда и никому ее не отдадим", - заявил со сцены Александр Маршал.

Пользователи сети заметили, что один из автомобилей черного цвета похож на авто, в котором перевозят гробы.

"Не разглядел в начале и подумал "какой красивый катафалк едет", - написал пользователь.

"Кого хоронят?" - отметил другой пользователь сети.

"Поминальная процессия "Бессмертный Крым", - прокомментировал Александр Савицкий.

Напомним, что в России ответили на заявления НАТО и ЕС вернуть Крым Украине.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал аннексию Крыма демонстрацией того, как Россия может себя любить.

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