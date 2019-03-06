В Киеве дети ушли под лед: захватывающее видео спасения школьников

Иллюстративное фото: pixabay.com

На помощь детям поспешили неравнодушные прохожие

Сегодня, 6 марта, в Киеве двое школьников провалились под лед на озере, которое находится возле улицы Сырецкая 25-А. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

Жители города, который были рядом, заметили детей и пришли на помощь школьникам.

"Настоящие герои: в Киеве мужики вытащили живыми двух детей, провалившихся под лед", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Дети остались живы, их передали сотрудникам скорой помощи.

По словам очевидцев, под лед ушли девочка и мальчик, которые являются братом и сестрой. Мальчик - 1 класс, а девочка 13 лет. Все, кто находился рядом, помогали, чем могли. Кто веревку принес, кто поддон, а кто вещи и чай потом.

Первого мужчину с переохлаждением забрала карета скорой помощи в больницу. Он был очень в плохом состоянии. Второй - подтянул поддон и веревку и если бы не он, то первый мужчина утонул бы с детьми.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Пользователи сети также прокомментировали это происшествие.

"Ищут приключений эти дети", - написала Ольга Щербина.

"Дети дурные капец", - прокомментировала Мирослава Павлова.

"Мужикам респект. А гулякам хороших затрещин надавать. Сколько раз предупреждали, нет, все равно лезут, куда не надо", - подчеркнула Алла Грицива.

"Молодцы, есть добрые люди!", - написал Владими.

"Хорошо, что заметили. Респект мужчинам", - отметила Елена Короленко.

Напомним, что в Киеве девушки провалились под лед. Причина "экстремальной прогулки" - жажда ярких фото.

Ранее сообщалось, что полураздетый мальчик плавал на льдине.