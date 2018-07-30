В Киеве Hummer сбил ребенка: появились новые свидетели, которые опровергли версию Островского

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Свидетели утверждают, что виновник ДТП говорит неправду

Свидетели смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве утверждают, что водитель Hummer врет, так как на месте аварии не было никакого грузовика. Об этом пишут "Вести".

Журналисты смогли разыскать еще двух свидетелей смертельного ДТП в Киеве, которыми почему-то не заинтересовалась столичная полиция. Они утверждают, что Кирилл Островский, который находился за рулем автомобиля, пытался сбежать с места преступления, а не вызывал скорую медицинскую помощь, как утверждают адвокаты. Медиков вызвал очевидец ДТП.

“Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все что там происходило видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища”, - сообщил свидетель аварии Арсений.

Кроме того, свидетели утверждают, что никакого грузовика перед пешеходным переходом, якобы закрывавшим обзор, не было.

"Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась у аптеки, а от нее до “Паруса”, где машину задержали, минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины. Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было и в помине", - говорит местная жительница, которая проживает на бульваре Леси Украинки и видела смертельную аварию из окна. Она добавила, что полиция и скорая помощь прибыли на место ДТП очень оперативно.

Оба свидетеля отметили, что полиция к ним за показаниями не обращалась, а информацией заинтересовались только журналисты.

Напомним, водитель Hummer, который в Киеве сбил насмерть девочку, сделал заявление.

Кирилл Островский сообщил, что он не собирался сбегать с места преступления и пытался вызвать скорую помощь. А обзор на пешеходный переход ему закрыл грузовик из-за которого выбежали дети перед ДТП.

Видео: РБК-Украина