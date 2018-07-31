В Киеве Hummer сбил ребенка: виновника ДТП заставили сдать анализы в принудительном порядке

Кирилл Островский (фото: informator.ua)

Ранее водитель отказался сдавать биологические образцы

У подозреваемого по делу о смертельном ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве взяли биологические образцы для проведения анализов в принудительном порядке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Известно, что сразу после совершения ДТП, подозреваемый Кирилл Островский прошел тест на драгер, после чего его доставили в Киевскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для проверки на алкоголь и наркотики. Там Островский предоставил образцы мочи для исследования. Однако, от сдачи других биологических образцов виновник ДТП отказался.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд для того, чтобы заставить Кирилла Островского сдать анализы для экспертизы в принудительном порядке.

"Шевченковский районный суд г. Киева 30.07.2018 удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка. Получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката", - сказано в сообщении пресс-службы.

Принудительный сбор образцов был проведен в тот же день и по результатам следственного действия был составлен протокол, который приобщили к материалам уголовного производства.

Напомним, в Киеве Hummer сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Леси Украинки вечером во вторник, 24 июля. Девочка умерла в карете скорой медицинской помощи.

Виновник ДТП, водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский рассказал, что пешеходный переход загородил грузовик и он не знает, почему его машина не отреагировала на торможение.

Кроме того, мы писали о том, что появились новые свидетели ДТП, которые опровергли слова Островского.

Видео: РБК-Украина