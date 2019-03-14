В Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей (фото)

Коллаж РБК-Украина

Бизнесмен Максим Чаленко устроил пьяный дебош в Киеве

В Киеве известный бизнесмен Максим Чаленко жестоко избил свою жену и выбросил домашнего пса с двенадцатого этажа. Более того, он угрожал физической расправой соседке.

Как рассказывают в сообществе "Киев Оперативный", вызов от женщины о том, что ее муж пришел домой в очень пьяном виде и поднимает на нее руку, поступил в полицию поздно вечером 13 марта.

Позже оказалось, до того как зайти домой, он напал на парковке на соседку, угрожал ей физической расправой и сказал, что сожжет ее авто за то, что она оставила машину якобы на его месте.

Дома предприниматель продолжил свои приступы агрессии, но они уже были направлены на жену - начал избивать женщину. Это все происходило на глазах двух малолетних детей. Когда женщина отбивалась от пьяного агрессора - поцарапала ему нос, что еще больше разозлило Максима - он выбросил из окна 12-го этажа собаку, которая почти сразу погибла.

Максим Чаленко убил пса (фото: facebook.com/KyivOperativ)

По приезду полиции неадекват начал угрожать стражам порядка увольнением, прикрываясь "влиятельными связями с депутатами".

Максим Чаленко (фото: facebook.com/KyivOperativ)

По словам женщины, она и раньше становилась жертвой семейного насилия, однако, все ее заявления в полицию Оболонского района никаких результатов не дали.

"А знаете, кто этот бухой неадекват? Бывший директор ассоциации внешней рекламы Киева. Кстати, с августа прошлого года он находится под следствием за то, что пытался дать взятку начальнику Управления рекламы КГГА", - рассказали в сообществе.

Пользователи сети активно комментируют вопиющий инцидент:

Жалко детей - они, в отличие от жены, это не выбирали.

Не скажу за избиение жены (она может забрать заявление и обвинения не будет), но за собаку УК предусматривает до 6 лет лишения свободы. И, если учитывать, что этот подонок убил животное на глазах детей, то 6 лет должен отсидеть, как штык.

Чухонец синелобий. Само бы лучше с балкона прыгнуло.

Он герой только с женщинами ругаться, бить жену, собак убивать. На этом все, ноль. К ровне никогда в драку не полезет, хвост подожмет. Надеюсь, он будет наказан в соответствии с его поведением.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

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