В Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей (фото)

Бизнесмен Максим Чаленко устроил пьяный дебош в Киеве
В Киеве известный бизнесмен Максим Чаленко жестоко избил свою жену и выбросил домашнего пса с двенадцатого этажа. Более того, он угрожал физической расправой соседке.
Как рассказывают в сообществе "Киев Оперативный", вызов от женщины о том, что ее муж пришел домой в очень пьяном виде и поднимает на нее руку, поступил в полицию поздно вечером 13 марта.
Позже оказалось, до того как зайти домой, он напал на парковке на соседку, угрожал ей физической расправой и сказал, что сожжет ее авто за то, что она оставила машину якобы на его месте.
Дома предприниматель продолжил свои приступы агрессии, но они уже были направлены на жену - начал избивать женщину. Это все происходило на глазах двух малолетних детей. Когда женщина отбивалась от пьяного агрессора - поцарапала ему нос, что еще больше разозлило Максима - он выбросил из окна 12-го этажа собаку, которая почти сразу погибла.
Максим Чаленко убил пса (фото: facebook.com/KyivOperativ)
По приезду полиции неадекват начал угрожать стражам порядка увольнением, прикрываясь "влиятельными связями с депутатами".
Максим Чаленко (фото: facebook.com/KyivOperativ)
По словам женщины, она и раньше становилась жертвой семейного насилия, однако, все ее заявления в полицию Оболонского района никаких результатов не дали.
"А знаете, кто этот бухой неадекват? Бывший директор ассоциации внешней рекламы Киева. Кстати, с августа прошлого года он находится под следствием за то, что пытался дать взятку начальнику Управления рекламы КГГА", - рассказали в сообществе.
Пользователи сети активно комментируют вопиющий инцидент:
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
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