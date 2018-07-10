В Киеве полиция стреляла в мужчину: появилось видео задержания злоумышленника

Фото: РБК-Украина

В сети высказались о деятельности полиции при задержании

В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда полицейские стреляли в вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожих. Злоумышленник был задержан. В сети появилось видео с места происшествия. Соответствующий ролик опубликован на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июля. Видео сняли из окна многоэтажного дома.

"Появилось видео задержания мужчины, который с ножом бросался на прохожих и патрульных", - рассказали в сети.

Видео: Задержания злоумышленника (facebook.com/KyivOperativ)

Ролик прокомментировали пользователи сети:

"Вот почему так? Как на учениях - у копов все получается. А на деле? Десять копов бегают за потенциальным убийцей, и нифига у них не получается".

"Что у них за манера материться, как грузчики на всю округу".

"Челу спасли жизнь - после отказа бросить нож и попытки бежать, могли просто застрелить. А диванным экспертам предложу выйти против чела с ножом и проследить за своей лексикой".

"А сначала выстрелить нельзя было? Не, они еще пробежались по жилым дворам, давая возможность ему взять потенциальных заложников а потом решили выстрелить. 7 копов смогли остановить одного бандита только с помощью выстрела".

"Но блин, они же словили сумасшедшего, который с ножом кидался".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция открыла стрельбу по вооруженному мужчине.

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