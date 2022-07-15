ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Новина українською →
Киев, Пятница 15 июля 2022 21:33
В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото) Коллаж РБК-Украина: как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве
Автор: Владимир Костырин

В Киеве появится новый сквер на улице Калнышевского в Оболонском районе, который был "обещан" жителям столицы еще до полномасштабного вторжения РФ. В "Киевзеленстрое" подчеркивают, что война - не причина отказываться от планов по реализации проекта и созданию еще одного уютного живописного уголка в городе.

Об этом 15 июля говорится в заявлении пресс-службы коммунального объединения.

Работа над созданием проекта сквера на Калнышевского началась до начала активных боевых действий.

"Киевляне сумели отстоять этот участок у застройщика, а КО "Киевзеленстрой" разработал проект землеустройства", - отмечается в публикации.

В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве - эскиз проекта (фото: facebook.com/zelenbud)

По словам депутата Киевского горсовета Богдана Чорния, графические материалы эскизного проекта того, как должен выглядеть сквер на Калнышевского, за который боролись киевляне, находятся в стадии разработки, и окончательный вариант будет утвержден с участием общины с учетом их предложений.

В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Проект нового сквера на Калнышевского в Киеве еще в доработке (фото: facebook.com/zelenbud)

Так, коммунальщики намерены вносить коррективы с учетом пожеланий самих жителей столицы.

"Если знаете, чего здесь еще не хватает или что было бы интересно именно в этом сквере, пишите в комментариях", - призвали на Facebook-странице "Киевзеленстроя".

В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)

Эскизы проекта сквера на Калнышевского в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом на Позняках, и показывали, как он будет выглядеть.

Добавим также, перед этим в июне в Киеве расчистили популярный парк, убрав оттуда "наливайки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь