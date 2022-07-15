В Киеве появится новый сквер, за который боролись жители столицы: каким он будет (фото)
В Киеве появится новый сквер на улице Калнышевского в Оболонском районе, который был "обещан" жителям столицы еще до полномасштабного вторжения РФ. В "Киевзеленстрое" подчеркивают, что война - не причина отказываться от планов по реализации проекта и созданию еще одного уютного живописного уголка в городе.
Об этом 15 июля говорится в заявлении пресс-службы коммунального объединения.
Работа над созданием проекта сквера на Калнышевского началась до начала активных боевых действий.
"Киевляне сумели отстоять этот участок у застройщика, а КО "Киевзеленстрой" разработал проект землеустройства", - отмечается в публикации.
Как может выглядеть сквер на Калнышевского в Киеве - эскиз проекта (фото: facebook.com/zelenbud)
По словам депутата Киевского горсовета Богдана Чорния, графические материалы эскизного проекта того, как должен выглядеть сквер на Калнышевского, за который боролись киевляне, находятся в стадии разработки, и окончательный вариант будет утвержден с участием общины с учетом их предложений.
Проект нового сквера на Калнышевского в Киеве еще в доработке (фото: facebook.com/zelenbud)
Так, коммунальщики намерены вносить коррективы с учетом пожеланий самих жителей столицы.
"Если знаете, чего здесь еще не хватает или что было бы интересно именно в этом сквере, пишите в комментариях", - призвали на Facebook-странице "Киевзеленстроя".
Эскизы проекта сквера на Калнышевского в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)
Напомним, ранее мы также сообщали, что в Киеве между высотками появится сквер с пешеходным мостом на Позняках, и показывали, как он будет выглядеть.
Добавим также, перед этим в июне в Киеве расчистили популярный парк, убрав оттуда "наливайки".