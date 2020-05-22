В Киеве поймали наглого "домушника": оказался из России

В Киеве поймали вора из России (фото: freepic.com)

В столице поймали вора, который пытался обчистить квартиры

В Киеве поймали наглого вора, который представлялся строителем и пытался обчистить квартиры. Афериста обнаружили в центре столицы на улице Федорова, 1. Как сообщает Киев Оперативный на своей Facebook-странице, задержали преступника соседи, которые с подозрением отнеслись к мужчине.

Оказалось, что злоумышленника зовут Алексиев Игорь Петрович. Он родился 28 марта 1970 года в Ивановской области, Россия.

Наглый вор назад уже попадался на краже в квартире в Киеве по улице Щорса. В тот раз ему удалось похитить из квартиры ценные вещи, но он каким-то образом избежал наказания.

На кадрах видно, как мужчину задержали соседи, но он спокойно курит сигареты и пьет пиво. Очевидно, наказания он не боится. Отметим, что странные передвижения мужчины по подъезду жилого дома зафиксированы на камеру.

В рюкзаке мужчины оказались разные инструменты, которыми обычно вскрывают замки.

Интересно, что пользователи сети считают, что вору снова ничего не будет, так как его вину доказать не возможно, а инструменты в рюкзаке еще ни о чем не говорят.

В Киеве задержали домушника (Киев Оперативный/Facebook)

Как мы ранее писали, в Киеве разыскивают наглого вора, который похитил дорогой смартфон у администратора стоматологии.

Автор: Мария Соловей