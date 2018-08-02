В Киеве на приеме у стоматолога скончалась женщина

Иллюстративное фото (pixabay)

Погибшей сделали укол обезболивающего

В столичном стоматологическом кабинете внезапно умерла женщина. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в социальной сети Facebоok.

Трагедия произошла около 11 утра с четверг, в Подольском районе города Киева, по улице Воздвиженской. В частной стоматологической клинике "Доктор Майя" внезапно умерла женщина 1970 года рождения, которая пришла на прием к врачу.

Как сообщили очевидцы происшествия, женщине стало плохо после укола обезболивающего препарата. По мнению медиков, препарат мог вызвать сильную аллергическую реакцию, которая и стала причиной смерти.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи социальных сетей поспешили обвинить врачей стоматологического кабинета в халатности, но профессиональные медики объяснили, что к сожалению, аллергическая реакция на препарат бывает непредсказуемая.

"Стоматологи обычно спрашивают у пациентов, делали ли ранее аннестезию и была ли реакция. Возможно, девушка ответила, что раньшей ей также кололи обезболивающее и реакции не было", - предположили пользователи.

Скриншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

"Это не несчастный случай, а халатность сотрудника, который своей некомпетентностью отправил человека на тот свет. Судить за халатность", - возмутился Евгений Александрович.

Скриншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

А Марла Шмульке объяснила, каким образом происходит анафилактический шок из-за аллергии.

Скриншот комментыриев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, мы недавно писали о трагическом случае в городе Новый Роздол Львовской области.

Там молодая беременная женщина скончалась прямо на глазах у врачей. Предположительно, смерть наступила из-за аллергической реакции на антибиотик, который ей вкололи.

А ранее мы писали о том, что в Украине медики провели уникальную операцию 7-летней девочке, организм которой постарел на 60 лет.

Видео: РБК-Украина