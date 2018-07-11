В Киеве прямо в маршрутке "засекли" извращенца (видео)

Фото: РБК-Украина

Мужчина пристает к женщинам, которые едут в транспорте

В Киеве в одном из маршруток поймали на горячем извращенца, который незаметно пристает к женщинам в общественном транспорте. Соответсвующее видео и фото опубликовали на станице сообщества Los Solomas в Facebook.

Фото: В Маршрутке "засекли" извращенца (facebook.com/lossolomas/Юля Волошина)

Пост опубликовала в Los Solomas киевлянка Юля Волошина.

"Хочу прославить любителя женских попок, частенько промышляющего в маршрутках (239, например)", - написала киевлянка Юля Волошина.

Опубліковано Юлею Волошиною Середа, 11 липня 2018 р.

Видео: Мужчина пристает к пассажирам (facebook.com/lossolomas/Юля Волошина)

В комментариях пользователи возмутились увиденным. А некоторые узнали мужчину на видео.

"Его нужно разыскать, и чтобы он дал ответы за свои действия, и потом только судить", - пишут в сети.

"В 450-йтоже. И во всех по ул. Горького. Убивает, что у него на руке обручальное кольцо. Искренне жаль женщину", - отметили пользователи.

"А я знаю этого дядьку! Жена и дочка у него есть, с виду такой примерный семьянин", - рассказали в комментариях.

Ранее киевлян возмутил наглый водитель маршрутки.

"Всех пассажиров удивила наглость водителя, который подрезал велосипедиста, а когда последний сделал замечание, то водитель еще и обматерил того на всю маршрутку! И я не говорю про его манеру общения с пассажирами. Просто нахал и грубиян!" ― написала очевидица Ольга Воробей в группе Los Solomas в Facebook.

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