В Киеве пьяный водитель разбил 7 авто и уснул в машине "копов"

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У мужчины не было прав на управление транспортным средством

В воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord без прав разбил семь автомобилей, а после заснул в машине полицейских. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел возле ТРЦ Dream Town. Водитель двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро "Оболонь" и врезался в припаркованную на обочине Skoda Octavia.

Тогда Honda отбросило в автомобиль Volkswagen Passat, который ехал в соседней полосе. Обе машины от удара после столкновения отбросило на парковку торгового центра. Там автомобили столкнулись еще с четырьмя припаркованными машинами.

Видео: Пьяный водитель разбил 7 авто (youtube.com/informator.ua)

Водитель Honda пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. В крови у мужчины было 2,92 промилле алкоголя.

В машине у полицейских виновник ДТП уснул. Когда его разбудили, мужчина сказал, что авария произошла из-за того, что он пытался избежать столкновения с детьми, который перебегали дорогу. Однако, по словам очевидцев, никаких детей поблизости не было.

Ранее в Киеве задержали пьяного водителя, который чуть не попал в ДТП.

Человек, сообщивший о произошедшем, ехал домой и увидел автомобиль, который неправильно ехал по дороге и несколько раз чуть не угодил в ДТП.

Напомним, пьяный депутат попал в резонансное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие.

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