В Киеве водитель-качок с битой накинулся на молодую семью посреди дороги: видео инцидента

В Киеве агрессивный водитель подрезал проезжавший по дороге авто, заставил остановиться, после чего вышел из салона и принялся угрожать семейной паре в салоне Ford, вооружившись битой.

Конфликт на дороге произошел вчера днем на улице Здолбуновской, перед началом улицы Драгоманова. Кадры сняты на видеорегистратор в машине пострадавших.

Как видно на ролике, автомобиль Volkswagen с надписью "LEGIONER" вместо номеров, совершив опасный маневр с разворотом, внезапно появился перед Ford, чуть "попетлял" и затормозил. Затем вышел накачанный водитель "немца", и в ответ на возмущение девушки и ее мужа - мол, вы нарушаете ПДД, принялся угрожать. После того как услышал о баллончике, вернулся к своему авто.

"Давай, проезжай уже!" - призвали супруги, но неадекват вместо этого открыл багажник, надел маску, достал биту и стал приближаться к пострадавшим, а когда те начали отъезжать, послышались удары.

Но киевляне оказались не робкого десятка, перегородили "LEGIONERу" дорогу, решили сразу позвонить в полицию, а женщина вышла из салона, чтобы не дать нападавшему скрыться. Впрочем, тот сел в свой Volkswagen и таки рванул с места происшествия.

"Это может произойти с каждым, а произошло с моей семьей! Страна должна знать своих "героев"!.. Пока на дорогах ездят такие "спортсмены", мы никогда не будем жить спокойно и защищенно!" - написала Катерина, концертный директор известного артиста, комика Дяди Жоры.

Вот само видео происшествия на дороге - предупреждаем, присутствует ненормативная лексика!

Видео: в Киеве автохам с битой набросился на семейную пару в авто прямо последи дороги

Как объяснила свидетель инцидента в комментарии Clutch, спортсмен битой нанес удары водителю Forda по голове и машине. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Молодая семья, пострадавшая от нападения водителя-неадеквата с битой (фото: clutch.net.ua)

Теперь правоохранители выясняют детали происшествия, а также устанавливают оценку всех повреждений.

Супруги в Forda поехали в райотдел полиции и написали заявления по уголовным статьям: хулиганство, нападение с нанесением легких телесных повреждений, повреждение имущества. Отмечается, что правоохранители заявление приняли неохотно.

В сети удалось найти нападавшего "LEGIONERа" - неадекватом оказался Евгений Менесенко (1989 года рождения) из Геническа под Херсоном. Мужчина занимается пауэрлифтингом.

Сейчас его страницы в Instagram и Facebook закрыты.

Водитель-"LEGIONER" Евгений Менесенко с женой (фото из сети)