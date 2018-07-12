В Киеве жестко проучили "героя парковки", который парализовал движение (фото)

Фото: УНИАН

На машине выцарапали нецензурное слово

В Деснянском районе Киева неподалеку от метро "Лесная" "герой парковки" оставил свой автомобиль в неположенном месте, в результате чего парализовал движение транспорта. Очевидцы автомобильного хамства решили проучить водителя и выцарапали ругательство на капоте его иномарки. Соответствующие фото были опубликованы на Telegram-канале Dtp Kiev info.

Об инциденте рассказал очевидец Артем Воротников. Судя по фото, автохам оставил свою Kia на пешеходном переходе.

Фото: Герой парковки (t.me/dtpkiev)

Участникам дорожного движения пришлось самостоятельно передвинуть внедорожник. В качестве наказания, на капоте иномарки нацарапали нецензурное слово.

Скриншот (t.me/dtpkiev)

Кстати, украинец на внедорожнике заблокировал движение в Праге.

Водитель элитного автомобиля Range Rover с украинскими номерами заблокировал движение транспорта в Праге. Оставив иномарку на трамвайных путях, сам автохам куда-то ушел. Случайным свидетелям и полицейским пришлось своими силами передвигать автомобиль.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти (видео: РБК-Украина)