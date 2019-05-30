В Киеве жестоко убили студента: убийц хотят "отмазать"

Парню нанесли многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался
Убийство в Киеве произошло 6 апреля в пабе на Шулявке. Студенту нанесли 17-18 ножевых ранений. Об этом рассказал блогер Александр Барабошко на своей странице в Facebook.
По его словам, Артем две недели боролся за свою жизнь, но так и не смог оправиться после тяжелых ранений. При этом двух убийц задержали на днях на Волыни. Одного из них отпустили сразу и другого также на основании решения суда. Один признался, что резал Артема, сказал, что нанес 5-6 ударов ножом.
"Насколько мне известно, они всячески пытаются избежать наказания и хотя нападавших было несколько сейчас вообще идет речь о мере пресечения только для одного человека", - написал Барабошко.
По словам блогера, дело могут затормозить, как это часто бывает в украинских судах.
Он также отметил, что убийцы являются членами общественных организаций и за них могут просить.
Артем учился в НАУ, был душой компании и хорошим светлым парнем.
Видео: facebook.com/ikrussss
На видео один из убийца Артема - Андрей Дудка, который фактически признается в содеянном. Он рассказывает, что для самообороны наносил удар за ударом ножом.
Дудка прятался в волынских лесах, рассказывая, что был на тренинге без связи. Сегодня на скамье подсудимых он сам, хотя в тот вечер он был вместе со своми "собратьями". Дудка - член ВОО "Сокол", в тот вечер с ними были и другие парни из этой организации. При этом все вешают на Дудку, другой участник убийства неожиданно стал свидетелем. Его отправили в СИЗО без права залога.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Скриншот с Facebook
Напомним, что под Житомиром родители сожгли свою 5-летнюю дочь и выбросили останки в реку.
Ранее сообщалось о том, что Киево-Святошинский районный суд вынес приговор Дмитрию Голубу, который обвиняется в умышленном убийстве водителя Bla Bla Car Тараса Познякова.