В Киеве жестоко убили студента: убийц хотят "отмазать"

Убийство в Киеве - студента зарезали в пабе на Шулявке (фото: коллаж РБК-Украина)

Парню нанесли многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался

Убийство в Киеве произошло 6 апреля в пабе на Шулявке. Студенту нанесли 17-18 ножевых ранений. Об этом рассказал блогер Александр Барабошко на своей странице в Facebook.

По его словам, Артем две недели боролся за свою жизнь, но так и не смог оправиться после тяжелых ранений. При этом двух убийц задержали на днях на Волыни. Одного из них отпустили сразу и другого также на основании решения суда. Один признался, что резал Артема, сказал, что нанес 5-6 ударов ножом.

"Насколько мне известно, они всячески пытаются избежать наказания и хотя нападавших было несколько сейчас вообще идет речь о мере пресечения только для одного человека", - написал Барабошко.

По словам блогера, дело могут затормозить, как это часто бывает в украинских судах.

Он также отметил, что убийцы являются членами общественных организаций и за них могут просить.

Артем учился в НАУ, был душой компании и хорошим светлым парнем.

Видео: facebook.com/ikrussss

На видео один из убийца Артема - Андрей Дудка, который фактически признается в содеянном. Он рассказывает, что для самообороны наносил удар за ударом ножом.

Дудка прятался в волынских лесах, рассказывая, что был на тренинге без связи. Сегодня на скамье подсудимых он сам, хотя в тот вечер он был вместе со своми "собратьями". Дудка - член ВОО "Сокол", в тот вечер с ними были и другие парни из этой организации. При этом все вешают на Дудку, другой участник убийства неожиданно стал свидетелем. Его отправили в СИЗО без права залога.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Будем надеяться, что ответят все, кто виноват в смерти парня!!!

О каком волонтерстве речь может быть еще? Убили человека. Зарезали! Какая необходимость 17 ударов-это самооборона? Скоты!

Самозащита с таким количеством ножевых ранений. Ну это уже адвокат ему сказку придумал.

Скриншот с Facebook

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