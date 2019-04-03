Киевлян заставят выкупить квартирные тамбуры: цена и сроки

Киевляне должны будут купить квартирные тамбуры в своих жилих домах по рыночной цене. Такую инициативу высказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает "Kyiv Live" на своем Telegram-канале.

Глава КГГА добавил, что реализовать замысел чиновники намерены до 2021 года.

Отмечается, что до указанного срока всех владельцев тамбуров заставят эту площадь выкупить по цене средней стоимости вторичного жилья в Киеве, а это более 1 тысячи долларов за квадрат.

Дело в том, что эта площадь относится в общим помещениям.

"Это поможет узаконить тамбуры, за которые приходится платить другим жильцам подъезда", - говорится в сообщении.



По словам Кличко, общими помещениями является территория всех жильцов дома, которую они оплачивают.

"Люди, которые сделали тамбур, незаконно присвоили чужую территорию. Наша страна воюет за то, что наши соседи аннексировали нашу территорию, а я как мэр Киева буду воевать за то, чтобы киевляне не воровали друг у друга", - подчеркнул мэр столицы.

Иллюстративное фото: Владимир Кличко (kievcity.gov.ua)

Таким образом владельцы тамбуров могут либо выкупить их, либо снести.

Также в сообщении указывается, что деньги за продажу тамбуров мэрия намерена пустить на ремонт домовых коммуникаций, подъездов и другие работы по благоустройству дома.

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